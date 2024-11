Ο Λιονέλ Μέσι θα βρεθεί στη Βαρκελώνη στα τέλη του Νοέμβρη ώστε να παρακολουθήσει από κοντά την εκδήλωση της Μπαρτσελόνα για τη συμπλήρωση 125 χρόνων ιστορίας.

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να βρίσκεται στα... ουράνια τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της εξαιρετικής κατάστασης της, όσον αφορά τον αγωνιστικό τομέα, ωστόσο για τους «μπλαουγκράνα» η τρέχουσα σεζόν είναι έτσι και αλλιώς πιο ιδιαίτερη καθώς γιορτάζει τα 125 χρόνια ιστορίας της.

Η Μπαρτσελόνα θέλει να συνδυάσει τη συμπλήρωση των 125 χρόνων της, με την επιστροφή της στο «Καμπ Νόου», η οποία αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2025. Παράλληλα, ήδη έχει γίνει γνωστό πως στα τέλη του Νοέμβρη θα διεξαχθεί μια special εκδήλωση για να γιορτάσει ο σύλλογος τα γενέθλια του, με τον Λιονέλ Μέσι μάλιστα να αναμένεται να δώσει το «παρών» και να επιστρέψει στη Βαρκελώνη ως καλεσμένος της αγαπημένης του ομάδας.

Σύμφωνα με τον Καταλανό δημοσιογράφο, Μιγκέλ Ρίκο, ο Μέσι έχει ενημερώσει τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα για την παρουσία του στην εκδήλωση της 29ης του Νοέμβρη που θα γίνει στο θέατρο Λισέου όπου θα δώσουν το «παρών» και άλλοι μεγάλοι πρώην αστέρες του συλλόγου. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια που ο Μέσι θα βρεθεί στη Βαρκελώνη για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, μετά το «αντίο» του «pulga» το καλοκαίρι του 2021.

