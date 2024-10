Η Μπαρτσελόνα πιέζει με... μανία στο αντίπαλο μισό του γηπέδου και αυτό αποτυπώνεται και στα νούμερα, καθώς η ομάδα του Χάνσι Φλικ είναι πρώτη σε ανακτήσεις της μπάλας στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Το «τραίνο» του Χάνσι Φλικ δεν σταμάτησε ούτε στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να «σμπαραλιάσει» τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη, επικρατώντας με 4-0. Μπορεί οι «μπλαουγκράνα» να κεντρίζουν τα βλέμματα λόγω του άμεσου παιχνιδιού τους και του offside trap που χρησιμοποιούν συνεχώς στα παιχνίδια τους, ωστόσο μεγάλο μερίδιο σε αυτή την αγωνιστική άνοδο φέρει και το πρέσινγκ που έχει «κουμπώσει» ο Χάνσι Φλικ στους Καταλανούς.

Είναι πλέον φανερό ότι ο Χάνσι Φλικ έχει δώσει οδηγία για άμεση ανάκτηση της κατοχής στους ποδοσφαιριστές του. Αυτό αποδεικνύεται ωστόσο και με τα νούμερα, καθώς οι αριθμοί αποδεικνύουν πως η Μπαρτσελόνα ανακτά την μπάλα καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα στα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η Μπαρτσελόνα έχει καταφέρει να ανακτήσει 148 φορές την μπάλα στο αντίπαλο μισό μέχρι στιγμής και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ξεκάθαρα στοιχεία του «Flick ball» ο οποίος θέλει άμεση ανάκτηση της κατοχής της μπάλας από τους ποδοσφαιριστές του οι οποίοι μέχρι στιγμής ακολουθούν άριστα τις οδηγίες του.

Η τριάδα απαρτίζεται από τρεις ομάδες της La Liga, καθώς ακολουθούν η Μπέτις και η Μπιλμπάο με 146 και 140 αντίστοιχα. Τέταρτη στη σχετική λίστα η Μπάγερν με 139, ενώ στην πέμπτη θέση συγκατοικούν οι Τότεναμ και Αταλάντα με 136.

148 - Teams with most recoveries in the opponent half in the top five European leagues this season:



148 - FC BARCELONA

146 - Real Betis

140 - Athletic Club

139 - Bayern München

136 - Tottenham Hotspur

136 - Atalanta



