Ο Λαμίν Γιαμάλ βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 21 για το 2024, παίρνοντας το Kopa Trophy στο γκαλά της Χρυσής Μπάλας.

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν το ακλόνητο φαβορί για να κατακτήσει το Kopa Trophy και να αναδειχθεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 21 για το 2024, όπως και έγινε στην τελετή της Χρυσής Μπάλας.

Ο 17χρονος Ισπανός πρωταγωνίστησε με την εθνική Ισπανίας στο EURO 2024, το οποίο κατέκτησαν, κερδίζοντας το βραβείο του καλύτερου νεότερου παίκτη του τουρνουά.

Το wonderkid της Μπαρτσελόνα είχε σημειώσει ένα φανταστικό γκολ στα ημιτελικά με τη Γαλλία, που αναδείχθηκε ως το καλύτερο του EURO, ενώ παράλληλα σημείωσε και τέσσερις ασίστ. Συνολικά με Ισπανία και Μπάρτσα πέτυχε 10 γκολ και 17 ασίστ. Μάλιστα, ο 17χρονος έγινε ο νεότερος που κέρδισε το εν λόγω βραβείο.

«Ζήτω η Μπαρτσελόνα», είπε μεταξύ άλλων κατά την παραλαβή του βραβείου. Μάλιστα, ο Γιαμάλ βρέθηκε και στο Top 10 της τελικής κατάταξης για τον τίτλο της Χρυσής Μπάλας, καταλαμβάνοντας την 8η θέση.

LAMINE YAMAL IS THE 2024 KOPA TROPHY!



The 17 year old spanish wonder boy can't be stopped from @FCBarcelona! ✨🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor @championsleague pic.twitter.com/iKeIHAURrZ