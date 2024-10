Τα βίντεο από τη λεκτική επίθεση σε βάρος του Λαμίν Γιαμάλ στο «Μπερναμπέου» προκάλεσαν την έντονη αντίδραση και της Ρεάλ Μαδρίτης, που ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων.

Η ατμόσφαιρα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ήταν ιδιαίτερα εκρηκτική κατά τη διάρκεια του Clasico ανάμεσα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Η ένταση δεν εντοπίστηκε μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά προήλθε και από τις κερκίδες του γηπέδου, ιδιαίτερα στο δεύτερο και πιο καθοριστικό ημίχρονο.

Οπαδοί της Βασίλισσας χαρακτήρισαν τον Λαμίν Γιαμάλ «γ@μ!μ€ν0 μαύρο» μετά το γκολ που σημείωσε στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ίδιος πανηγύρισε μπροστά από την κερκίδα των οργανωμένων και στη συνέχεια άκουσε οπαδούς να τού λένε να πάει να πουλήσει χαρτομάντηλά στα φανάρια!

Οι Μπλαουγκράνα καταδίκασαν απερίφραστα το περιστατικό και έκαναν λόγο για ρατσιστική επίθεση σε βάρος του παίκτη τους, με τα σχετικά βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου εκθέτοντας τα άτομα που απηύθυναν στον 17χρονο αυτούς τους αδικαιολόγητους χαρακτηρισμούς.

Η ίδια η Ρεάλ Μαδρίτης, με ανακοίνωσή της, στάθηκε στο πλευρό του νεαρού φορ των Καταλανών, καθιστώντας σαφές ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία δεν έχουν θέση στον αθλητισμό. Οι Μαδριλένοι δεσμεύτηκαν να βρουν τα άτομα που επιτέθηκαν στον Γιαμάλ και να τούς τιμωρήσουν παραδειγματικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης καταδικάζει απερίφραστα κάθε είδους συμπεριφορά που περιλαμβάνει ρατσισμό, ξενοφοβία ή βία στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και λυπάται βαθύτατα για τις προσβολές από μεμονωμένους φιλάθλους χθες το βράδυ σε μία από τις γωνίες του γηπέδου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό και τον εντοπισμό των δραστών αυτών των αξιοθρήνητων ανθρώπων και αξιοθρήνητων προσβολών, για να μπορέσει να λάβει τα κατάλληλα πειθαρχικά και δικαστικά μέτρα».

