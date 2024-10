Ριβάλντο: «Ο Κιλιάν Μπαπέ θα γράψει ιστορία στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Ριβάλντο μίλησε στη «Marca» σχετικά με τη νέα γενιά των Μερένγκες και σχολίασε τη μέχρι τώρα πορεία του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι και ο Μπαπέ θα αφήσει το δικό του στίγμα στη Βασίλισσα.

Τόσο το ποδοσφαιρικό κοινό της Ισπανίας, όσο και ο Ριβάλντο, αναμένουν το πρώτο Clasico της φετινής σεζόν. Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της La Liga ήταν η αφορμή για τον πρώην άσο της Βασίλισσας να σχολιάσει μέσω της «Marca» την εικόνα της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι, καθώς και τις προοπτικές των παικτών της.

Ο Βραζιλιάνος αφού ανέλυσε δικές του εμπειρίες από τα ντέρμπι των «αιωνίων», στάθηκε στο θέμα του Κιλιάν Μπαπέ, υποστηρίζοντας ότι ο 25χρονος θα γράψει ιστορία για το κλαμ.

«Μερικές φορές χρειάζεται λίγος χρόνος για να προσαρμοστείς. Ο Κιλιάν είναι ένας σπουδαίος παίκτης και σίγουρα θα γράψει ιστορία στη Μαδρίτη. Είναι πολύ καλός και έχει ήδη σημειώσει γκολ. Δεν είναι ακόμα αυτός που θα ήθελαν όλοι οι οπαδοί, αλλά πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι είμαστε στην αρχή και μόλις έφτασε στη Μαδρίτη. Θα είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και θα περάσει στην ιστορία της ομάδας», είπε χαρακτηριστιά ο ίδιος.

Πέραν του Γάλλου σούπερ σταρ της Βασίλισσας, ο Ριβάλντο ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο του να κερδίσει ο Βινίσιους τη Χρυσή Μπάλα, λέγοντας πως δικαίως είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί.

«Είμαι σίγουρος ότι θέλει να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα για όλα όσα έκανε στο Champions League και τη La Liga με τη Ρεάλ Μαδρίτη, ακόμη και αν τα πράγματα δεν πήγαν καλά με την εθνική του ομάδα. Για μένα, ο Βινίσιους είναι ο καλύτερος για να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα.»

🗣️ Rivaldo: “Kylian Mbappé will end up making history at Real Madrid” @marca pic.twitter.com/BC4be4P8IX