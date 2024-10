Τόνι Κρόος: «Αγαπώ πραγματικά τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την πιο ρεαλιστική έννοια της λέξης»

Ο Τόνι Κρόος παραχώρησε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στη «Marca», μιλώντας για την πολυετή θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, για τη σχέση του με τον Κάρλο Αντσελότι, καθώς και για το πώς ανακοίνωσε στους συμπαίκτες του ότι θα αποσυρθεί.

Ο Τόνι Κρόος μπορεί να μην αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο με κάθε ευκαιρία σχολιάζει τα όσα γίνονται στην πρώην ομάδα του, εκφράζοντας τη στήριξή του στο κλαμπ για το οποίο αγωνιζόταν επί μία δεκαετία.

Ο Γερμανός παραχώρησε συνέντευξη στη «Marca», όπου εκμυστηρεύτηκε το πώς είναι η ζωή του μετά την απόσυρση από την ενεργό δράση, χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί στη σχέση που είχε με τον τελευταίο προπονητή του στη Βασίλισσα, Κάρλο Αντσελότι, αλλά και με τους συμπαίκτες του.

«Μίλησα στους συμπαίκτες μου για την απόφασή μου, στον καθένα ξεχωριστά, επειδή με κάποιους από αυτούς ήμουν μαζί για μικρό χρονικό διάστημα, με άλλους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με άλλους είχα πολύ στενή σχέση. Ήθελα να τους ενημερώσω όλους προσωπικά ότι θα αποχωρούσα.

🗣 Toni Kroos: "I have had wonderful teammates at Real Madrid. In terms of dressing room atmosphere, these last few years, it was the best ever." @marca pic.twitter.com/Zd1HMwW0xK