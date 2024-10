Αντσελότι για Μπαπέ: «Δεν με ενδιαφέρει πού είναι οι παίκτες μου όταν έχουν ρεπό»

Ο Κάρλο Αντσελότι μίλησε για το θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από το ταξίδι του Μπαπέ στη Στοκχόλμη, υποστηρίζοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει τι επιλέγουν να κάνουν οι παίκτες του όταν έχουν ρεπό.

Ο Κάρλο Αντσελότι μίλησε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Θέλτα (19/10) σχετικά με την περίπτωση του Κιλιάν Μπαπέ που απασχολεί τα media τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Ο Ιταλός τεχνικός δεν θέλησε να σχολιάσει τις φήμες για την εμπλοκή του Γάλλου σούπερ σταρ στην υπόθεση βιασμού, αποφεύγοντας με... μαεστρία τη σχετική ερώτηση.

«Είχε ρεπό, οι παίκτες μπορούν να πάνε όπου θέλουν όταν έχουν ρεπό. Εγώ πήγα στο Λονδίνο, δεν χρειάστηκε να ρωτήσω κανέναν», είπε ο τεχνικός της Βασίλισσας, υποστηρίζοντας την επιλογή του παίκτη του να αξιοποιήσει την άδειά του με ταξίδι στη Σουηδία.

Επιπλέον, δήλωσε ότι ο 25χρονος φορ είναι εμφανώς χαρούμενος από τότε που ξεκίνησε να αγωνίζεται για τους Μερένγκες, καθώς και ότι ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό που τον είχε ταλαιπωρήσει. Ο ίδιος θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Θέλτα, για τη 10η αγωνιστική της La Liga.

🎙| Ancelotti: "Kylian Mbappé in Sweden? I don't care where players go during their days off. I went to London." pic.twitter.com/H0mlYv2vVG