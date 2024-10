Ο άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τομπίας, ανακάλυψε ότι η νεογέννητη κόρη του δεν ήταν δική του ενώ πρώτα είχε κάνει τατουάζ το όνομά της!

Ο Βινίσιους Τομπίας, νυν ποδοσφαιριστής της Σαχτάρ Ντόνετσκ και πρώην παίκτης Ρεάλ Μαδρίτης, έχει γίνει θέμα συζήτησης στα social media τις τελευταίες ώρες λόγω μιας αποκάλυψης της Ίνγκριντ Λίμα, με την οποία βρισκόταν σε σχέση.

Η ίδια μέσω ενός story στο Instagram ανακοίνωσε ότι η κόρη της, η οποία γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου, δεν είναι παιδί του 20χρονου Βραζιλιάνου, αλλά κάποιου άλλου άνδρα με τον οποίο διατηρούσε επαφές την ίδια χρονική περίοδο. Ζήτησε επίσης από το κοινό να σταματήσει να... επιτίθεται στον ποδοσφαιριστή και να τον σεβαστεί, εξηγώντας ότι εκείνη του είχε ζητήσει να μην παρευρεθεί στη γέννηση της κόρης και να μη δημοσιεύσει τίποτα μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα του DNA.

Πριν όμως μάθει την αλήθεια, ο πρώην αμυντικός της Βασίλισσας, είχε ανακοινώσει στα δικά του social media ότι θα γίνει πατέρας, ποστάροντας μάλιστα μία φωτογραφία με το τατουάζ του ονόματος που θα έπαιρνε η κόρη του! Αυτό έγραφε «Μάιτε, σε αγαπώ» εκφράζοντας παράλληλα την απεριόριστη χαρά του και την ανυπομονησία που ένιωθε να βιώσει την πατρότητα.

«Είμαστε έτοιμοι για τις άγρυπνες νύχτες και για αυτό το νέο στάδιο, το τεστ ήταν θετικό και το μικρό μας θαύμα θα έρθει στον κόσμο σύντομα», έγραφε ο ίδιος στη λεζάντα της σχετικής φωτογραφίας.

Former Real Madrid Player Vinicius Tobias tattooed his child’s name on his body only to find out he's not the father after DNA test 💔



I really feel for him man, he doesn’t deserve this 😭💔 pic.twitter.com/xrnRHQsr89