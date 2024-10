Ο ακούραστος Λούκα Μόντριτς: Θέλει να παίξει με την Κροατία στο Μουντιάλ του 2026

Ο Λούκα Μόντριτς δεν σκέφτεται ακόμη την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο, καθώς ο 39χρονος θέλει να βρίσκεται με την Κροατία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Παράταση σε μία γεμάτη καριέρα σχεδιάζει να δώσει ο «αιώνιος» Λούκα Μόντριτς, ο οποίος σκέφτεται κάθε άλλο παρά να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Ο Κροάτης μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Βασίλισσα για έναν επιπλέον χρόνο το περασμένο καλοκαίρι, βάζοντας «τέλος» σε όποια φήμη υπήρχε ότι θα σταματούσε το ποδόσφαιρο, στον απόηχο της απόφασης του Τόνι Κρόος να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Σύμφωνα με τη «Marca», ο Μόντριτς θέλει να δώσει το «παρών» και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, συμπληρώνοντας αισίως είκοσι χρόνια με τη φανέλα της Κροατίας για να δώσει συνέχεια στην 18χρονη διεθνή του καριέρα.

