Τη δική του... συμβουλή προς τον Κίλιαν Μπαπέ έδωσε ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Φάμπιο Καπέλο, σχολιάζοντας τη συμπεριφορά του Γάλλου σταρ της Βασίλισσας.

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στις συζητήσεις των Γάλλων, αφού δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Γαλλίας για το Nations League, όπως ο ίδιος ζήτησε, αλλά αγωνίστηκε κανονικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη La Liga απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Μάλιστα, την Πέμπτη που η Γαλλία έπαιζε στη Βουδαπέστη απέναντι στο Ισραήλ, ο Μπαπέ βρισκόταν στη Στοκχόλμη για να διασκεδάσει, κάτι που προκάλεσε νέο κύκλο σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την ανάρρωσή του.

Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Φάμπιο Καπέλο, μιλώντας στο TMW για τη Ρεάλ δεν δίστασε να στείλει το δικό του μήνυμα προς τον Γάλλο σταρ, σχετικά με τη... συμπεριφορά του.

«Όταν ένας μεγάλος σταρ έρχεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να δουλέψει όπως κάθε άλλος παίκτης. Γιατί σε αυτή την ομάδα δεν υπάρχει ένα αστέρι, αλλά πολλά», είπε ο Ιταλός, ενώ σχετικά με την έλλειψη ισορροπίας της Ρεάλ προσέθεσε:

«Νομίζω ότι ο Κάρλο Αντσελότι χρειάζεται χρόνο, αλλά γνωρίζει πολλά πράγματα, θα βρει σύντομα τη σωστή ισορροπία για να πετύχει νίκες».

