Η «Εquipe» αποκάλυψε πως ο Κιλιάν Μπαπέ είχε ζητήσει από τον Ντεσάν να τον αφήσει εκτός αποστολής και στο προηγούμενο break των εθνικών, με τον Γάλλο ομοσπονδιακό να αρνείται το αίτημά του.

Ο Κιλιάν Μπαπέ τα τελευταία εικοσιτετράωρα δέχεται πυρά λόγω της απόφασης να μείνει εκτός αποστολής για την εθνική Γαλλίας, την ώρα που αγωνίζεται κανονικά για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τα πρώτα δημοσίευματα έκαναν λόγο για μία άτυπη συμφωνία ανάμεσα στον Ντιντιέ Ντεσάν και στη διοίκηση των Μαδριλένων, προκειμένου να μείνει πίσω και να συνεχίσει την αποθεραπεία του, καθώς ταλαιπωρούνταν από τραυματισμό.

Παρά το ότι δεν έδωσε το «παρών» στο Κλερφοντέν, συμπεριλήφθηκε και έπαιξε κανονικά για τη Βασίλισσα στο ματς απέναντι στη Βιγιαρεάλ για τη La Liga.

Νέο δημοσίευμα της «Equipe» αποκαλύπτει ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γάλλος σούπερ σταρ ζήτησε να εξαιρεθεί από την αποστολή των Μπλε, καθώς και στο προηγούμενο διάλειμμα για το Nations League επιθυμούσε να μείνει εκτός και το είχε μοιραστεί με τον ομοσπονδιακό του.

Ο Ντεσάν με τη σειρά του είχε αρνηθεί αυτό το αίτημα, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει τώρα, δεδομένου και του προβλήματος που είχε ταλαιπωρήσει τον 25χρονο τον περασμένο μήνα.

🚨 Kylian Mbappé wanted to miss the previous international break with France in September to focus on Real Madrid, however, his request was rejected by Didier Deschamps.🇫🇷❌⛔️



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/Wiu1mBXu0Z