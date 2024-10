Εκ νέου... παράταση παίρνει η επιστροφή του Νταβίντ Αλάμπα στη δράση, αφού ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης θα ξαναπαίξει από το νέο έτος.

Τα προβλήματα τραυματισμών για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Κάρλο Αντσελότι δεν έχουν τελειωμό. Αυτή τη φορά, πρόκειται για τον Νταβίντ Αλάμπα που ήταν, μεν, στα «πιτς» για τη Βασίλισσα, αλλά σύμφωνα με νέες πληροφορίες δεν αναμένεται να επιστρέψει σύντομα, όπως υπολογιζόταν.

Ο Αλάμπα είχε τραυματισtεί τον Δεκέμβριο του 2023, έχασε το EURO 2024, και παρότι η επιστροφή του στη δράση ήταν να πραγματοποιηθεί τον τρέχοντα μήνα, ωστόσο η απουσία του θα διαρκέσει περισσότερο. Τα νέα ρεπορτάζ από την Ισπανία κάνουν λόγο για Αλάμπα από το 2025 ξανά!

Κάτι που σημαίνει ότι ο Αντσελότι δεν θα μπορεί να τον υπολογίζει για τρεις επιπλέον μήνες, ενώ η Ρεάλ βρίσκεται ήδη σε δυσμενή κατάσταση, λόγω των πολλών προβλημάτων στα μετόπισθεν. Οι μόνοι κεντρικοί αμυντικοί που είναι διαθέσιμοι για τον Ιταλό τεχνικό είναι οι Ρούντιγκερ και Βαγιέχο.

