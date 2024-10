Η συμφωνία της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη «Riyadh Air» επεκτείνεται, καθώς μετά τη χορηγία στη φανέλα η σαουδαραβική εταιρεία θα δώσει το όνομά της στο γήπεδο των Ροχιμπλάνκος αντί 300 εκατ. ευρώ για τα επόμενα εννέα χρόνια!

Σε αλλαγή της ονομασίας του γηπέδου της προχωράει η Ατλέτικο Μαδρίτης, υπογράφοντας «χρυσό» deal με τη «Riyadh Air» που θα της αποφέρει περί τα 300 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα εννέα χρόνια!

Από τη «Wanda» που έφερε το όνομά της μεταξύ 2017 και 2022 και τη «Civitas» που κατείχε μέχρι πρότινος τα δικαιώματα, το γήπεδο των Ροχιμπλάνκος θα ονομάζεται «Riyadh Air Metropolitano» από τις 20 Οκτωβρίου, με την αεροπορική εταιρεία από τη Σαουδική Αραβία που ήταν ήδη ο χορηγός στη φανέλα του κλαμπ να κατοχυρώνει το όνομα του γηπέδου ως και το 2033.

Το εν λόγω deal δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν περιλαμβάνει στα έσοδα τη χορηγία στη φανέλα που ισχύει μέχρι το 2027 και αποφέρει 40 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Expansion» που αποκάλυψε το deal, το νέο όνομα θα τεθεί κι επίσημα σε ισχύ από το ματς των Ροχιμπλάνκος κόντρα στη Λεγανές, ενώ προβλέπεται να λειτουργήσει εντός της χρονιάς η LED οθόνη 360 μοιρών, καινοτομία που εισάγεται για πρώτη φορά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο.

🚨🇸🇦 Riyadh Air will become Atleti's new stadium sponsor! ✈️



It will be called the 'Riyadh Air Metropolitano' at least until 2033, reports @marca/@expansioncom. pic.twitter.com/xklxnFzzCy