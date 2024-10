Παρότι απουσιάζει από την αποστολή της Γαλλίας για το Nations League, ο Κιλιάν Μπαπέ συμπεριλαμβάνεται κανονικά σε αυτή της Ρεάλ Μαδρίτης για το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ (05/10).

Ο Ντιντιέ Ντεσάν θα στερηθεί τις «υπηρεσίες» του Κιλιάν Μπαπέ στα ερχόμενα ματς της Γαλλίας για το Nations League απέναντι σε Ισραήλ και Βέλγιο, καθώς δεν είναι μέλος της αποστολής των Γάλλων.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ είχε χάσει το επεισοδιακό ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης εξαιτίας προβλήματος τραυματισμού στον αριστερό του μηρό, ενώ στο ματς με τη Λιλ για το Champions League αγωνίστηκε για 33 λεπτά.

Ωστόσο, ο Κάρλο Αντσελότι τον συμπεριέλαβε στην αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ το Σάββατο (05/10, 22:00), παρά την απουσία του από εκείνη της Γαλλίας. Ο Ιταλός τεχνικός, πάντως, ξεκαθάρισε ότι η ανάρρωση του Μπαπέ δεν έχει τελειώσει ακόμη:

«Ο Μπαπέ είχε ένα πρόβλημα που φαίνεται να έχει επιλυθεί, αλλά όχι στο 100%. Προπονήθηκε κανονικά σήμερα (Παρασκευή). Το ιατρικό μας επιτελείο μίλησε με αυτό της Γαλλίας σχετικά με την περίπτωσή του. Η τελική απόφαση δεν ήρθε από εμάς, ο Ντεσάν αποφάσισε να μην τον καλέσει», σχολίασε ο Αντσελότι.

