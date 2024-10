Τόνι Κρόος: «Στη Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζαμε προβλήματα κι ας ήμουν εγώ στο γήπεδο»

Ο Τόνι Κρόος μίλησε μέσω του podcast του για το αν θεωρεί πως λείπει στη Ρεάλ Μαδρίτης, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του στο γήπεδο για τη Βασίλισσα, δεν σήμαινε υποχρεωτικά και νίκη της.

Ο Τόνι Κρόος συνεχίζει να σχολιάζει τα ποδοσφαιρικά νέα μέσω του podcast που μοιράζεται με τον αδερφό του. Αυτή τη φορά μίλησε για την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και τον αντίκτυπο που είχε αυτή στη Ρεάλ Μαδρίτης, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα μπορεί να προσαρμοστεί στην απουσία του, όπως έκανε στο παρελθόν με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Ράμος.

«Ο κόσμος θεωρεί ότι με εμένα η Ρεάλ κέρδιζε σε όλα τα παιχνίδια της με 4-0, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Ούτε εμείς παίζαμε πάντα στο καλύτερό μας επίπεδο. Είχαμε συχνά προβλήματα κι ας ήμουν εγώ στον αγωνιστικό χώρο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό», είπε ο 34χρονος άλλοτε παίκτης των Μαδριλένων.

Στη συνέχεια σχολίασε τη δική του απόσυρση και το αν είναι αναντικατάστατος για τους Μερένγκες, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η Ρεάλ προσαρμόστηκε όταν έφυγαν οι Κριστιάνο, Ράμος που ήταν απόλυτοι θρύλοι για την ομάδα. Ήξερε πώς να προσαρμόζεται με την πάροδο του χρόνου και να συνεχίζει να κερδίζει τίτλους. Κερδίσαμε δύο Πρωταθλήματα χωρίς αυτούς τους δύο. Μπορεί να χρειάζονται λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν λόγω της απουσίας μου, αλλά οι παίκτες είναι πολύ καλοί».

