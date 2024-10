Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Relevo», ο Βαλβέρδε κινδυνεύει από... υπερκόπωση λόγω των λεπτών συμμετοχής που παίρνει στη Ρεάλ Μαδρίτης και εξαιτίας της έλλειψης αξιόπιστου αντικαταστάτη.

Ένας από τους αγαπημένους παίκτες του Κάρλο Αντσελότι είναι χωρίς αμφιβολία ο Φέντε Βαλβέρδε, ο οποίος προτιμάται αντί οποιουδήποτε άλλου για την ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 26χρονος μέσος είναι υπερπολίτιμος για τον Ιταλό τεχνικό, που στηρίζεται πάνω του και πολύ σπάνια τον αντικαθιστά στα ματς της Βασίλισσας.

Η αδυναμία του Αντσελότι για τον παίκτη του, ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να έχει στην πορεία αντίθετα αποτελέσματα καθώς πηγές από το περιβάλλον του Ουρουγουανού προειδοποιούν ότι ο ίδιος είναι ένα βήμα πριν πάθει υπερκόπωση.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της «Relevo», ο Βαλβέρδε είναι μεν ανθεκτικός σε τραυματισμούς και έχει αποδείξει ότι είναι σκληρό καρύδι, το φορτωμένο του πρόγραμμα όμως τον έχει κάνει επιρρεπή σε προβλήματα τα οποία μπορούν να εμφανιστούν και μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων.

Ο ίδιος είναι στην αποστολή της Σελέστε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κύπέλλου, ενώ αυξημένες είναι και οι υποχρεώσεις του με τη Ρεάλ στη La Liga, όπου έχει μπροστά του ντέρμπι με τη Μπαρτσελόνα.

Ο 26χρονος ήταν ένας από τους παίκτες με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στην Ευρώπη το 2022-23, ενώ συμπλήρωσε 90λεπτο σε 62 αγώνες την ίδια σεζόν. Το 2024-25 είναι ο μοναδικός που δεν έχει ξεκουραστεί ακόμα, έχοντας παράλληλα ξεκινήσει σε κάθε παιχνίδι. Μόνο στη νίκη επί της Αλαβές, με 3-0, πέρασε εκτός ως αλλαγή από τον Αντσελότι στο 69'.

Την ίδια ώρα, ο προπονητής του φαίνεται να αμφιταλλαντεύεται για το ποιος είναι ικανός να αντικαταστήσει τον Ουρουγουανό μέσο σε περίπτωση απουσίας του, καθώς ο 39χρονος πλεόν Λούκα Μόντριτς, δεν μπορεί να εξαντλήσει το 90λεπτο.

