Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Fichajes», η Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Ορελιέν Τσουαμενί, με τη Λίβερπουλ να ενδιαφέρεται να κάνει δικό της τον 24χρονο Γάλλο.

Ο Ορελιέν Τσουαμενί φαίνεται πως διανύει τους τελευταίους μήνες του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο παίκτης που έφτασε στον σύλλογο πολλά υποσχόμενος, δεν έχει καταφέρει να πείσει. Η αδυναμία του να καθιερωθεί ως βασικός, έχει «φουντώσει» τις φήμες για την αποχώρησή του. Το Μέρσεϊσαϊντ είναι ένας από τους πιθανούς προορισμούς του 24χρονου, με τη Λίβερπουλ να τον βρίσκει αρκετά ταιριαστό στα πλάνα της.

Το ενδεχόμενο μεταγραφής του Γάλλου στην Premier League φαίνεται ρεαλιστικό, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Fichajes». Η Ρεάλ, δεν αποκλείει την περίπτωση της πώλησής του, αν και εφόσον προκύψει μια ικανοποιητική προσφορά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας πηγής, το ποσό που απαιτείται πλησιάζει τα 80 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα επέτρεπε στη Βασίλισσα να ενισχύσει άλλες θέσεις ή να αποταμιεύσει για μελλοντικές κινήσεις. Την ίδια στιγμή, οι Reds φαίνονται έτοιμοι να κινηθούν δυναμικά για την απόκτησή του, με στόχο να ενισχύσουν τη μεσαία τους γραμμή.

Ο Γάλλος αγωνίζεται για τη Ρεάλ από το καλοκαίρι του 2022, ερχόμενος από τη Μονακό. Όσο βρίσκεται στη Μαδρίτη, έχει καταγράψει 97 συμμετοχές με τρία γκολ και πέντε ασίστ, ενώ έχει κερδίσει με τους Μερένγκες ένα Champions League, τη σεζόν 2023/24.

🚨 Real Madrid are open to offers for Aurélien Tchouaméni, with Liverpool the club most interested in sealing a £66m deal for next summer.



(Source: Fichajes) pic.twitter.com/93WtScGEmZ