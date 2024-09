Με ενοχλήσεις ολοκλήρωσε το ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης ο Τιμπό Κουρτουά, όπως τόνισε ο Κάρλο Αντσελότι.

Χωρίς νικητή έληξε το επεισοδιακό ντέρμπι της Μαδρίτης, ανάμεσα στην Ατλέτικο και τη Ρεάλ. Για τη Βασίλισσα πάντως η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με έναν επιπλέον «πονοκέφαλο» για τον Κάρλο Αντσελότι, καθώς ο Τιμπό Κουρτουά αποκόμισε έναν μυϊκό τραυματισμό.

Όπως αποκάλυψε ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ, ο Βέλγος τερματοφύλακας ολοκλήρωσε το μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης με ενοχλήσεις, δίχως ωστόσο να δίνει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το μέγεθος της ζημιάς. Αναπόφευκτα, στο στρατόπεδο της Βασίλισσας επικρατεί έντονη ανησυχία ενόψει και της συνέχειας.

Ο Κουρτουά αναμένεται εντός της Δευτέρας να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να ξεκαθαρίσει το μέγεθος της ζημιάς που αποκόμισε στο ντέρμπι της Μαδρίτης, με τους ανθρώπους της Βασίλισσας να ευελπιστούν για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

