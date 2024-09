Η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται απόψε στην έδρα της Οσασούνα και ο Χάνσι Φλικ στοχεύει στο μεγάλο διπλό με το οποίο θα γράψει ιστορία και θα γίνει ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία των «μπλαουγκράνα» με οκτώ νίκες στα πρώτα οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος.

Τι και αν «πληγώνεται» συνεχώς από νέους τραυματισμούς; Η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ μοιάζει ασταμάτητη στο πρωτάθλημα, έχοντας ξεκινήσει με επτά νίκες σε αυτές τις πρώτες επτά αγωνιστικές. Οι «μπλαουγκράνα» δεν σταμάτησαν ούτε απέναντι στην Χετάφε και επικράτησαν με το «φτωχό» αλλά ουσιαστικό 1-0, δίνοντας συνέχεια σε αυτό το «τρελό» ξεκίνημα που έχουν κάνει στην La Liga με τον Φλικ στο τιμόνι.

Με τη νίκη απέναντι στην Χετάφε, ο Φλικ έγινε ο τρίτος προπονητής στην ιστορία της Μπαρτσελόνα που ξεκινάει το πρωτάθλημα με επτά σερί νίκες. Μόλις δύο το είχαν κάνει στο παρελθόν αυτό με τους «μπλαουγκράνα».

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε και ο Τάτα Μαρτίνο. Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού ωστόσο έμεινε στις επτά και δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια, σε αντίθεση με το Μαρτίνο ο οποίος κατάφερε να φτάσει τις οκτώ σερί νίκες στην έναρξη του πρωταθλήματος και να γράψει ιστορία. Ο Αργεντινός τεχνικός είναι μέχρι και σήμερα ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία της Μπαρτσελόνα που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με οκτώ συνεχόμενες νίκες.

Το συγκεκριμένο ρεκόρ έχει απόψε την ευκαιρία να ισοφαρίσει ο Φλικ. Σε ενδεχόμενο νίκης, ο Γερμανός τεχνικός θα γίνει μόλις ο δεύτερος ever στην ιστορία του κλαμπ με οκτώ νίκες στα πρώτα οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος.

