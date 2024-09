Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έσταξε μέλι για τον Λαμίν Γιαμάλ και τόνισε πως αυτή τη στιγμή ο 17χρονος άσος της Μπαρτσελόνα είναι ο κορυφαίος εξτρέμ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν στο πρωτάθλημα και έπειτα από επτά αγωνιστικές βρίσκεται στην κορυφή έχοντας το απόλυτο με επτά νίκες. Βασικοί πυλώνες της ομάδας του Χάνσι Φλικ είναι τόσο ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, όσο και ο Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Πολωνός άσος που αυτή τη στιγμή είναι και ο πρώτος σκόρερ της La Liga αποθέωσε τον 17χρονο άσο των «μπλαουγκράνα» και τόνισε πως τη δεδομένη στιγμή ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος εξτρέμ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο «Λέβα» ωστόσο πρόσθεσε πως ο Γιαμάλ πρέπει να δει μακροπρόθεσμα την καριέρα του και όχι να κοιτάξει μονάχα τα επόμενα 2-3 χρόνια, θέλοντας να... προσγειώσει τον 17χρονο σταρ της Μπαρτσελόνα με αυτόν τον τρόπο.

«Βλέπω τον Γιαμάλ ως τον κορυφαίο εξτρέμ του κόσμου. Δεν έχει να κάνει όμως με το πως ξεκινάς, αλλά με το πως τελειώνεις. Ο Γιαμάλ είναι 17 και πρέπει να κοιτάξει για τα επόμενα 10-15 χρόνια και όχι μόνο τα επόμενα 2-3 χρόνια. Μπορεί να έχει μια μεγάλη καριέρα», δήλωσε ο «Λέβα», αποθεώνοντας τον νεαρό συμπαίκτη του.

