Μπέλινγκχαμ σε διαιτητή: «Είσαι σ#$&@» (vid)

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έγινε έξαλλος μετά από υπόδειξη του διαιτητή της αναμέτρησης με την Εσπανιόλ και τον προσέβαλε ενώ οι Μαδριλένοι κέρδιζαν με δύο γκολ.

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να βρέθηκε αρχικά πίσω στο σκορ, όμως τελικά επικράτησε με 4-1 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» της Εσπανιόλ. Οι Μαδριλένοι έμειναν πίσω στο σκορ στο 54ο λεπτό, όμως στο 75' είχαν περάσει ξανά μπροστά και τρία λεπτά αργότερα είχαν κάνει και το 3-1.

Παρ' όλα αυτά η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει τα νεύρα των παικτών της, με τους Μπέλινγκχαμ και Βινίσιους Τζούνιορ να πρωταγωνιστούν σ' ένα ξέσπασμα προς τον διαιτητή Μοντέρο, μετά από μία αντεπίθεση που έκοψε στην Ρεάλ Μαδρίτης για φάουλ που υπέδειξε υπέρ της αντί να αφήσει το πλεονέκτημα.

Οι δύο σταρ της «βασίλισσας» ξέσπασαν σε φωνές, με τον τηλεοπτικό φακό να «συλλαμβάνει» τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ να φωνάζει προς τον διαιτητή «Είσαι σ#$&@». Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

🚨🚨🎙️| Jude Bellingham to the referee: "You are a piece of shit..."



pic.twitter.com/gibdK4suk0