Ο Χάνσι Φλικ δήλωσε πως νιώθει ενοχές για τους συνεχείς τραυματισμούς του Φερμίν Λόπεθ, μετά το νέο πρόβλημα που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τρεις επιπλέον εβδομάδες.

Ο Φρεμίν Λόπεθ θα λείψει εκ νέου από την Μπαρτσελόνα για τρεις εβδομάδες, καθώς ο 21χρονος απέκτησε νέο τραυματισμό στο δεξί του πόδι.

Την ευθύνη για την εν λόγω κατάσταση του Λόπεθ ανέλαβε ο προπονητής των Μπλαουγκράνα, Χάνσι Φλικ, στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Μονακό για το Champions League (19/09, 22:00).

Πιο συγκεκριμένα, ο Φλικ είπε ότι νιώθει ένοχος για τον τραυματισμό του Λόπεθ, τον οποίο όπως δήλωσε η Μπαρτσελόνα χρειάζεται τη δεδομένη χρονική στιγμή.

«Είναι κρίμα, γιατί έπαιξε σε δύο διοργανώσεις αυτό το καλοκαίρι, στο Euro και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αισθάνομαι λίγο ένοχος για αυτό, έπρεπε να είχα μιλήσει με τον προπονητή των Κ21. Δεν το λέω για να δικαιολογηθώ, αλλά αισθάνομαι ένοχος για την κατάστασή του, επειδή αυτός είναι ο παίκτης που χρειαζόμαστε τώρα», είναι τα λόγια του Γερμανού τεχνικού.

Hansi Flick said he feels guilty about Fermín López's continued injury problems by allowing him to play at the Olympics 🤕 pic.twitter.com/xd81GjRUjW