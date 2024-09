Ο 18χρονος Έντρικ της Ρεάλ Μαδρίτης παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Γκαμπριέλι Μιράντα, και ανακοίνωσε τον γάμο τους μέσω social media, αποκαλύπτοντας παράλληλα ένα ασυνήθιστο «συμβόλαιο σχέσης» με ιδιαίτερες ρήτρες.

Ο 18χρονος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντρικ, ανακοίνωσε μέσω social media ότι παντρεύτηκε τη συμπατριώτισσά του, Γκαμπριέλι Μιράντα. Ωστόσο, η είδηση του γάμου του με τη Μιράντα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του ασυνήθιστου «συμβολαίου σχέσης» που έχουν συνάψει.

Σύμφωνα με τη «sportbible» το συμβόλαιο αυτό περιλαμβάνει ιδιαίτερες ρήτρες, όπως η υποχρέωση να λένε «Σ' αγαπώ» σε όλες τις περιστάσεις και η απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής εξάρτησης ή δραστικών αλλαγών στη συμπεριφορά τους. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δύο δεν τηρήσει αυτούς τους όρους, θα πρέπει να ικανοποιήσει μια επιθυμία του άλλου, όπως ανέφερε ο Έντρικ. Παραδείγματος χάριν, να ζητήσει ακουστικά Apple!

Η Γκαμπριέλι Μιράντα περιέγραψε το συμβόλαιο ως μια «εθελοντική συναισθηματική σχέση» βασισμένη σε «σεβασμό, κατανόηση και αγάπη», τονίζοντας ότι στόχος τους είναι να διασφαλίσουν μια υγιή και ισχυρή σχέση.

Παρά την αίσθηση που δημιουργεί το ιδιαίτερο αυτό συμβόλαιο, η ανακοίνωση του γάμου και του συμβολαίου έρχεται σε μια περίοδο που ο Έντρικ, μόλις 18 ετών, εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του στον αγωνιστικό χώρο, αφού έχει ήδη ξεκινήσει να γράφει τη δική του ιστορία στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Endrick & Gabriely Miranda are married - they have announced on Instagram. 💍 pic.twitter.com/OpJ1evhKGT