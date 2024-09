Αντσελότι: «Μειώστε τους αγώνες για καλύτερο ποδόσφαιρο και λιγότερους τραυματισμούς»

Ο Κάρλο Αντσελότι ζήτησε μείωση των αγώνων, τονίζοντας ότι το υπερβολικό πρόγραμμα προκαλεί τραυματισμούς και μειώνει την ποιότητα του ποδοσφαίρου.

Ο Κάρλο Αντσελότι εξέφρασε την ανησυχία του για το επιβαρυμένο πρόγραμμα των αγώνων και τις συνέπειές του στην ποιότητα του ποδοσφαίρου αλλά και την υγεία των παικτών. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ζήτησε τη μείωση του αριθμού των αγώνων για να αντιμετωπιστούν οι τραυματισμοί και να βελτιωθεί η συνολική απόδοση των διοργανώσεων.

«Αν τα διοικητικά όργανα του ποδοσφαίρου δεν συνειδητοποιήσουν ότι οι τραυματισμοί προκύπτουν από την υπερφόρτωση των αγώνων, έχουμε πρόβλημα. Ζητώ να εξετάσουν τη μείωση του αριθμού των αγώνων για πιο ελκυστικές διοργανώσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ιταλός προπονητής.

Ακόμη ο Αντσελότι αναφέρθηκε επίσης στην περιορισμένη περίοδο προετοιμασίας, σημειώνοντας ότι, ενώ παλαιότερα υπήρχαν πέντε εβδομάδες για σωματική προετοιμασία, φέτος οι παίκτες είχαν μόλις λίγες μέρες πριν την έναρξη της σεζόν, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη δώσει έξι παιχνίδια: «Κάποτε είχαμε 5 εβδομάδες το καλοκαίρι για να δουλέψουμε με τους παίκτες και να τους προετοιμάσουμε σωματικά για τη σεζόν. Φέτος είχαμε τυς παίκτες στις 9 Αυγούστου, λίγες μέρες πριν την πρώτη επίσημη συνάντηση. Από τις 9 Αυγούστου λήγουν οι 5 εβδομάδες αυτές τις μέρες οπότε τελειώνουμε την προετοιμασία, μόνο που σε αυτές τις 5 εβδομάδες έχουμε παίξει ήδη 6 παιχνίδια».

Ωστόσο παρά τις προκλήσεις, εξέφρασε ικανοποίηση για την πορεία της ομάδας, επισημαίνοντας ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ακόμα ανταγωνιστική και ευελπιστεί σε καλύτερη πορεία στη φετινή διοργάνωση του Champions League: «Το σχήμα αλλάζει, αλλά τα φαβορί είναι πάντα τα ίδια, συμπεριλαμβανομένης της Ρεάλ Μαδρίτης. Υπάρχουν και άλλοι. Αυτό το Champions League θα είναι μια άλλη ιστορία και ελπίζω να φτάσουμε στον τελικό όπως πέρσι».

Τέλος 65χρονος τεχνικός αναφέρθηκε και στην επιστροφή σημαντικών παικτών, όπως ο Μπέλινγκχαμ και ο Τσουαμένι, για τον αυριανό αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι όλοι τους είναι σε καλή κατάσταση και έτοιμοι να συμμετάσχουν.

