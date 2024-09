Θετικά είναι τα νέα στο «στρατόπεδο» της Μπαρτσελόνα σχετικά με την κατάσταση του Ανσού Φατί, καθώς ο 21χρονος ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τους Μπλαουγκράνα.

Στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα επέστρεψε ο Ανσού Φατί, όπως ανακοίνωσε ο καταλανικός σύλλογος, δύο περίπου μήνες μετά τον τραυματισμό που τον έθεσε εκτός της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ομάδας στις ΗΠΑ.

Ο 21χρονος εξτρέμ είχε τραυματιστεί στο πόδι στα τέλη του Ιουλίου και όλο αυτό το διάστημα ακολουθούσε πρόγραμμα αποθεραπείας. Πέρυσι, αγωνιζόμενος ως δανεικός στην Μπράιτον, έχασε επίσης μέρος της σεζόν λόγω προβλήματος τραυματισμών, οι οποίοι τον ταλαιπωρούν αρκετά συχνά.

Αισίως αναμένεται να επιστρέψει στη δράση και δεν αποκλείεται να είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Τζιρόνα την προσεχή Κυριακή (15/09, 17:15).

Today at training, Ansu Fati completed part of the workout with the group. 💪 pic.twitter.com/07yT7mRYE6