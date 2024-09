Τα προβλήματα συνεχίζονται για την Ρεάλ Μαδρίτης, με το «απουσιολόγιο» του Κάρλο Αντσελότι να μεγαλώνει εν μέσω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Συνεχίζονται τα προβλήματα τραυματισμών για την Ρεάλ Μαδρίτης, με τη λίστα του Κάρλο Αντσελότι να μεγαλώνει.

Μετά τα νέα για τον Ντάνι Θεμπάγιος, ο οποίος τραυματίστηκε στο ματς με τη Μπέτις και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση προς τα τέλη Οκτωβρίου, τώρα και ο Ορελιέν Τσουαμενί φαίνεται πως αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός αποχώρησε από την προετοιμασία της εθνικής Γαλλίας καθώς τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό το διάστημα που θα μείνει στα πιτς.

🚨 JUST IN: Tchouameni leaves the France team. Problem with his left foot. @FabriceHawkins pic.twitter.com/fXcWanWAA5