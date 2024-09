Τα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης αποφασίζουν μεταξύ τους ποιανού σειρά είναι να αναλάβει την εκτέλεση του πέναλτι.

«Όλοι δούλεψαν καλά και ο Βίνι Τζούνιορ έδωσε το πέναλτι. Ήταν πολύ ανιδιοτελής και οι δυο τους, με τον Ροντρίγκο, έχουν καλή σχέση. Είναι σημαντικό για τον Μπαπέ να σκοράρει, αλλά αξιολογούμε τη συλλογική δουλειά», εξήγησε ο Ιταλός προπονητής της Ρεάλ Κάρλο Αντσελότι σε συνέντευξη Τύπου για ένα θέμα -την εκτέλεση του κερδισμένου πέναλτι- το οποίο άφησε στα χέρια των δύο παικτών.

Σύμφωνα με την Marca αυτό είναι το νέο σύστημα επιλογής της Ρεάλ Μαδρίτης και λειτουργεί καλά ως τώρα. Ο Βραζιλιάνος πέτυχε το πρώτο γκολ στην ισοπαλία με τη Λας Πάλμας από τα 11 βήματα και κόντρα στην Μπέτις, με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, ήρθε το δεύτερο τέρμα στη σεζόν από την άσπρη βούλα με τον Μπαπέ στην εκτέλεση. «Κιλιάν, εσύ!» διαβεβαίωσε ο Βινίσιους τον συμπαίκτη του όταν ο Αλμπερόλα Ρόχας πήγε να ελέγξει το VAR για πιθανό πέναλτι.

Vinicius telling Mbappe to take the penalty and then telling the fans to get louder in support.



This is the man they been saying is “selfish” and doesn’t want Mbappe to do well. He is literally one of the most unselfish players I have ever seen. pic.twitter.com/nUVjW2SByC