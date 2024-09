Με τα δύο πρώτα του γκολ στην La Liga (το δεύτερο με πέναλτι), ο Κιλιάν Μπαπέ ξόρκισε τα φαντάσματα και οδήγησε την Ρεάλ Μαδρίτης σε νίκη – ανάσα (2-0 την Μπέτις) πριν από την διακοπή, επαναφέροντας την διαφορά από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στο -4.

Μέχρι το ραντεβού με την Μπέτις, ο Κιλιάν Μπαπέ είχε ένα ρεκόρ άγνωστο σε εκείνον: Αρνητικό! Είχε μηδέν γκολ σε 17 τελικές, τις περισσότερες ενός παίκτη στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία) χωρίς να έχει σκοράρει.

Κόντρα στους Σεβιλιάνους, όμως, ο Γάλλος σούπερ σταρ… ξεμπούκωσε, σκόραρε δις και ξέσπασε αναλόγως, οδηγώντας την Ρεάλ Μαδρίτης σε νίκη – ανάσα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» (2-0), χάρη στην οποία ξόρκισε τα φαντάσματα και επανάφερε στο -4 την απόσταση από την πρωτοπόρο της La Liga, Μπαρτσελόνα, μετά από τέσσερις αγωνιστικές.

Ο Κάρλο Αντσελότι, σταθερά χωρίς τους τραυματίες Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Εντουάρντο Καμαβινγκά, αιφνιδίασε με την χρησιμοποίηση ως βασικού του Ντάνι Θεμπάγιος, ο οποίος μέχρι την τελευταία ημέρα των μεταγραφών φλέρταρε με μετακίνηση στην… Μπέτις!

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι, από την πλευρά του, πρέπει να μάθει την ομάδα του να παίζει χωρίς τον

Ναμπίλ Φεκίρ, ο οποίος και πήρε μεταγραφή στην Αλ Τζαζίρα (όχι το… τηλεοπτικό κανάλι), με τον Τζιοβάνι Λο Σέλσο να υπολογίζεται για μετά την διακοπή.

Στο πρώτο ημίχρονο, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα στα ματς της Ρεάλ, οι γηπεδούχοι μπήκαν νωθρά και απειλήθηκαν από ευκαιρία του Αμπντέ, με τον Έντερ Μιλιτάο να απαντάει, σε ένα πρώτο εικοσάλεπτο όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν περισσότερο την μπάλα.

Ο Μπαπέ άρχισε να βρίσκει χώρους και να απειλεί την εστία του Ρουί Σίλβα, το γκολ όμως δεν ερχόταν και το άγχος έκανε την εμφάνισή του. Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε χέρι του Ντιέγκο Γιορέντε και ανατροπή του Θεμπάγιος και τα λεπτά κυλούσαν βασανιστικά.

Εν τέλει, στο 67’, ο Ροντρίγκο βρήκε τον Φεντερίκο Βαλβέρδε και αυτός με κα-τα-πληκ-τι-κό τακουνάκι έβγαλε μόνο του τον Μπαπέ, ο οποίος με πλασέ νίκησε τον Ρουί Σίλβα λυτρώνοντας εαυτό, ομάδα, Αντσελότι και τους 70 χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο «Μπερναμπέου».

KYLIAN MBAPPE GOAL! FEDE VALVERDE WHAT AN ASSIST! pic.twitter.com/PZ9gxzF3BK

Το δεύτερο γκολ του Μπαπέ (μετά από αυτό στον τελικό του Σούπερ Καπ Ευρώπης) ήρθε μετά από 28 τελικές (!), δέκα εκ των οποίων προς την εστία, αλλά έμελλε να υπάρξει και συνέχεια.

Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Βινίσιους Ζούνιορ έπεσε μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής έδειξε μέσω VAR την άσπρη βούλα και από αυτή ο Μπαπέ, ύστερα από... ευγενική προσφορά του «Βίνι», αφού αυτός είναι ο βασικός εκτελεστής, σημείωσε το δεύτερό του γκολ, στην πρώτη του (λογικά από πολλές) μεγάλη βραδιά ως Μαδριδίστα.

Vini jr letting Mbappe take this penalty. I was told he is selfish lol pic.twitter.com/xYv8w9XwOJ