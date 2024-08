Άγνωστοι παραβίασαν τον επίσημο λογαριασμό του Κιλάν Μπαπέ στην πλατφόρμα Χ, ποστάροντας μερικά προσβλητικά «τιτιβίσματα», με την αναφορά στον Μέσι να... ξεχωρίζει.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έπεσε θύμα από χάκερς τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/08), όταν άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση στο επίσημο προφίλ του Γάλλου σούπερ σταρ στην πλατφόρμα Χ.

Οι χάκερς άρχισαν να δημοσιεύουν απανωτά ποστ, κάποια εκ των οποίων ήταν προσβλητικά. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό αυτών, ήταν μία ανάρτηση σχετική με τον Λιονέλ Μέσι, τον οποίο αποκάλεσαν ως... νάνο, διαλέγοντας στο «αιώνιο δίλημμα» τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Ο νάνος Λιονέλ Μέσι ΔΕΝ είναι ο GOAT μου», αναφέρει το επίμαχο «τιτίβισμα».

Άλλες δημοσιεύσεις που έκαναν οι χάκερς από τον λογαριασμό του Μπαπέ αφορούσαν συλλόγους της Premier League, με τις Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ να μην ξεφεύγουν από τα... πυρά τους.

Kylian Mbappe’s 𝕏 account was Hacked and the following tweets were made. pic.twitter.com/K4jSX21RZ1