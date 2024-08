Με το τρίτο του γκολ σε δύο παιχνίδια, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι λύγισε την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε (2-1) και χάρισε στην Μπαρτσελόνα την δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στην La Liga - Δύο δοκάρια ο Πολωνός, αποδοκιμάστηκε ο Νίκο Γουίλιαμς.

Οι νέοι (Λαμίν Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς) είναι ωραίοι, αλλά ο παλιός (Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι) είναι αλλιώς! Ο Πολωνός επιθετικός, με το τρίτο του γκολ σε δύο ματς, χάρισε στην Μπαρτσελόνα τη νίκη επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο (2-1) στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μοντζουίκ, χάρη στην οποία η ομάδα του Χάνζι Φλικ ξεκίνησε την La Liga με «2 στα 2».

Ο Γερμανός προπονητής συμπεριέλαβε τον Ντάνι Όλμο στην αποστολή με την ελπίδα να προλάβει ο σύλλογος να τον δηλώσει εγκαίρως, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό, αφού δεν ολοκληρώθηκε ακόμα ο δανεισμός του Κλεμάν Λενγκλέ στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ώστε να απελευθερωθεί ο απαραίτητος χώρος στο σάλαρι καπ.

Ρόναλντ Αραούχο, Αντρέας Κρίστενσεν, Φρένκι Ντε Γιονγκ και Γκάβι λόγω τραυματισμού είναι οι μόνιμοι απόντες των Μπλαουγκράνα, με τον Ερνέστο Βαλβέρδε να έχει και πάλι στην διάθεσή του τον τερματοφύλακα Γιούλεν Αγιρεθαμπάλα, αλλά να διατηρεί κάτω από τα δοκάρια τον νεαρό Άλεξ Παδίγια.

Ο Νίκο Γουίλιαμς άκουγε αποδοκιμασίες από τους φίλους της Μπάρτσα κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του, επειδή… τόλμησε να μην πάρει μεταγραφή από την Αθλέτικ στους Καταλανούς αυτό το καλοκαίρι.

Εκτός από τον νεαρό εξτρέμ, όμως, τα.. άκουσε και ο πρόεδρος Τζουάν Λαπόρτα για την ανικανότητά του να φέρει μεγαλύτερη οικονομική ισορροπία στον σύλλογο, η οποία θα επέτρεπε μεταξύ άλλων να δηλωθεί εγκαίρως ο Όλμο.

Το σύνθημα «Μπάρτσα ναι, Λαπόρτα όχι» είχε την τιμητική του στα πρώτα λεπτά και μέχρι να αρχίσουν οι πρώτες αξιοσημείωτες φάσεις, με τον Ραφίνια από την μια και τον μικρό των Γουίλιαμς από την άλλη.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος τα είπε σε πολύ εγκάρδιο κλίμα με τον Νίκο, κατάφερε να ανοίξει το σκορ με σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να ακουμπάει στον Ίνιγκο Λέκουε, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το έργο του Παδίγια, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποτρέψει το 1-0 (24’).

Το γκολ του 17χρονου εξτρέμ, το πρώτο του στο φετινό πρωτάθλημα μετά και την ασίστ στην πρεμιέρα κόντρα στην Βαλένθια, έδωσε ώθηση στην Μπάρτσα, η οποία άγγιξε το 2-0 στο 37’, όταν το σουτ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από δύσκολη γωνία βρήκε το δοκάρι της βασκικής εστίας.

Και, σχεδόν αμέσως, περάσαμε από το πιθανό 2-0 στο… πραγματικό 1-1. Ο διαιτητής Χεσούς Χιλ Μανθάνο έδειξε την άσπρη βούλα μέσω VAR για ανατροπή του Άλεξ Μπερενγκέρ από τον Πάου Κουμπαρσί, ο Οϊάν Σανθέτ ξεγέλασε τον Μαρκ – Αντρέ Τερ Στέγκεν και ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους (42’).

Η Αθλέτικ μετρούσε τρία διαδοχικά ματς χωρίς γκολ ως φιλοξενούμενη κόντρα στην Μπαρτσελόνα και έσπασε το ρόδι με πέναλτι, αφού το τελευταίο της τέρμα σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου του 2021 και ήταν… αυτογκόλ του Τζόρντι Άλμπα.

Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαντόφσκι είχε προσπάθεια που σταμάτησε στο δοκάρι, αυτή την φορά ύστερα από καρφωτή κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Ραφίνια (57’), εκ των κορυφαίων της ομάδας του.

Ο «Λέβα» άγγιξε ξανά το γκολ επτά λεπτά αργότερα, με τον Παδίγια να αποκρούει εντυπωσιακά εξ’ επαφής προσπάθεια του Πολωνού ύστερα από νέα σέντρα του Ραφίνια, με τον δραστήριο Νίκο να απαντάει με σουτ που έφυγε άουτ.

Ένα δοκάρι, δύο δοκάρια, τρίτη και τυχερή για τον Λεβαντόφσκι, ο οποίος λύτρωσε εαυτόν και Μπάρτσα με σουτ μέσα από την περιοχή, ύστερα από συνδυασμό των Ραφίνια – Πέδρι και γύρισε του τελευταίου (75’).

