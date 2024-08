Ο Βίτορ Ρόκε που ήταν το plan B της Σπόρτινγκ για τον Φώτη Ιωαννίδη θα συνεχίσει εν τέλει στην Ρεάλ Μπέτις.

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Σπόρτινγκ όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση που επιδιώκει για την κορυφή της επίθεσης. Τα «λιοντάρια» προσπαθούν εδώ και μήνες να «κλείσουν» τον Φώτη Ιωαννίδη ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να βρουν τη χρυσή τομή με τον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα τις τελευταίες εβδομάδες να κινούνται και για άλλες περιπτώσεις.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που προσπάθησε το τελευταίο διάστημα να αποκτήσει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήταν ο Βίτορ Ρόκε. Το plan B του Ιωαννίδη ωστόσο χάθηκε, καθώς ο Βραζιλιάνος φορ θα συνεχίσει την καριέρα του οριστικά στη Ρεάλ Μπέτις.

Ο 19χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα θα παραχωρηθεί στους Ανδαλουσιανούς ως δανεικός για έναν χρόνο. Ο Ρόκε ήταν αυτός που έβαλε «εμπόδια» στα «λιοντάρια» καθώς δεν επιθυμούσε να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία, με την Μπαρτσελόνα να τον παραχωρεί εν τέλει στην Μπέτις.

⚪️🟢🇧🇷 Real Betis and Barça, completing documents for Vitor Roque loan deal.



It will happen and it’s all verbally agreed. More to follow on loan-deal formula. pic.twitter.com/4ZxT1T1yfn