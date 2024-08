Ο Βίτορ Ρόκε της Μπαρτσελόνα ήταν ο δεύτερος στόχος της Σπόρτινγκ για την κορυφή της επίθεσης μετά τον Φώτη Ιωαννίδη, ωστόσο ο Βραζιλιάνος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπέτις ως δανεικός.

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η Σπόρτινγκ Λισαβόνας όσον αφορά την απόκτηση του επιθετικού. Τα «λιοντάρια» κυνηγούν εδώ και μήνες τον Φώτη Ιωαννίδη ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να βρουν τη «χρυσή τομή» με τον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα να έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και σε άλλες περιπτώσεις.

Μια από αυτές ήταν και ο Βίτορ Ρόκε της Μπαρτσελόνα. Ο Βραζιλιάνος ωστόσο δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λισαβόνα καθώς τα βρήκε σε όλα με την Μπέτις και θα φορέσει τη φανέλα των «Βερδιμπλάνκος» ως δανεικός για έναν χρόνο. Παρότι η Σπόρτινγκ είχε με το μέρος της την Μπαρτσελόνα, ο 19χρονος φορ δεν... ψήθηκε ποτέ να συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στα γήπεδα της La Liga.

Ο Ρόκε φάνταζε η ιδανική δεύτερη επιλογή της Σπόρτινγκ μετά τον Ιωαννίδη και από τη στιγμή που χάθηκε τα «λιοντάρια» πρέπει να βρουν άλλες περιπτώσεις για να κλείσουν την «τρύπα» αυτή.

🚨🟢 Real Betis are closing in on deal to sign Vitor Roque from Barcelona!



NO buy option clause, straight loan until June 2025 almost agreed with final details being discussed today.



Roque wants Betis over Sporting and other proposals received. 🇧🇷 pic.twitter.com/brTLqCVtOM