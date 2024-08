Η Ατλέτικο Μαδρίτης παρουσίασε τις νέες της μεταγραφές σε ποδόσφαιρο ανδρών και γυναικών (!) μπροστά σε περισσότερους από 30.000 θεατές!

Ο Κόνορ Γκάλαχερ τελευταία χρονικά μεταγραφή της Ατλέτικο Μαδρίτης πρόλαβε το... πάρτι που διοργάνωση η ομάδα στο Cívitas Metropolitano για να παρουσιάσει τις υπογραφές των πρώτων ομάδων της, ανδρών και γυναικών. Αν ο Άγγλος ήταν το νέο πρόσωπο -η μεταγραφή του επισημοποιήθηκε λίγες ώρες πριν-, η μεγάλη ατραξιόν ήταν ο Χούλιαν Άλβαρες.

Ο «La Araña», που υπέγραψε ως αστέρι, ήταν μάλλον ο... υπεύθυνος για τους 30.000 και πλέον θεατές στις κερκίδες του γηπέδου. Η βραδιά περιελάμβανε ένα σόου με φως και μουσικές παραστάσεις. Πρώτα παρουσιάστηκαν οι νέες παίκτριες της γυναικείας ομάδας, με αυτή τη σειρά: Λουάνι, Τζίο, Ρόσα Οτερμίν, Τατιάνα, Φιάμα, Σίν, Λορέν. Απουσίαζε η Σίλβια Γιορίς, που κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20, η οποία άφησε μήνυμα που μεταδόθηκε στα μάτριξ του γηπέδου.

Στη συνέχεια ήρθε η σειρά των μεταγραφών της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε. Ο Λε Νορμάν, ο Σόρλοθ εμφανίστηκαν ο καθένας από μια γωνία, του Γκάλαχερ προηγήθηκαν... μοτοσικλέτες, προβλέποντας τον τρόπο παιχνιδιού του παίκτη. Το αποκορύφωμα κρατήθηκε για το τέλος, ο Χούλιαν Άλβαρες μφανίστηκε στο πλήθος πριν ολογράμματα που έδειχναν ιστούς αράχνης καλύψουν τον αγωνιστικό χώρο.

Τελικά ο Αργεντινός βγήκε, με μια μικρή αράχνη στο στήθος της φανέλας του. Όταν όλοι, τόσο οι υπογραφές των ανδρών όσο και των γυναικών, βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο, το κοινό φώναξε «madridista el que no bote» (δηλαδή Μαδριδίστας όποιος δεν πηδάει» μία, δύο και τρεις φορές, μέχρι που οι παίκτες άρχισαν να χοροπηδούν στον ρυθμό του συνθήματος.

Ήταν το πρώτο πάρτι της σεζόν στο Metropolitano, τέσσερις ημέρες πριν από τον πρώτο επίσημο αγώνα με τη Τζιρόνα. Με τους οπαδούς να χοροπηδούν και να ζητωκραυγάζουν σαν να ήταν αγώνας.

Δείτε παρακάτω χαρακτηριστικές εικόνες:

