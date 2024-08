Κύκλο επαφών με τη Γιουβέντους άνοιξε η Μπαρτσελόνα προκειμένου να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για την περίπτωση του Φεντερίκο Κιέζα.

«Φευγάτος» είναι από τη Γιουβέντους ο Φεντερίκο Κιέζα. Ο Ιταλός εξτρέμ έχει ήδη ενημερωθεί από τον Τιάγκο Μότα για το γεγονός ότι δεν είναι εντός των πλάνων του συλλόγου και καλείται να βρει άμεσα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ώστε να μην... ξεμείνει στο Τορίνο.

Σύμφωνα με τα ιταλικά αλλά και τα καταλανικά Μέσα, η Μπαρτσελόνα άνοιξε κύκλο επαφών με τη «γηραιά κυρία» προκειμένου να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για την περίπτωση του Κιέζα. Όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι «μπλαουγκράνα» επικοινώνησαν με τη Γιουβέντους και δεν αποκλείεται να υπάρχουν άμεσες εξελίξεις εντός των επόμενων ημερών.

Οι «μπιανκονέρι» θέλουν να βρουν άμεση λύση για την υπόθεση του Ιταλού εξτρέμ και έχουν θέσει αρκετά χαμηλά την τιμή του, ζητώντας το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να απαλλαχθούν από το βαρύ συμβόλαιο του.

