Ο Κόνορ Γκάλαχερ έλαβε άδεια από την Τσέλσι να ταξιδέψει στη Μαδρίτη μέσα στο επόμενο 24ωρο, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας του με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η μεταγραφή που επιθυμούσε διακαώς ο Ντιέγκο Σιμεόνε έχει ήδη κλείσει, με το ποσό να αγγίζει τα 42 εκατομμύρια ευρώ.

O 24χρονος μέσος την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο (2023/2024) μέτρησε 50 εμφανίσεις με τη φανέλα των Μπλε, οπού βρήκε δίχτυα εφτά φορές και μοίρασε εννέα ασίστ.

