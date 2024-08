Ο viral διάλογος Μπέλιγχαμ - Μπαπέ: «Πρέπει να τελειώσουμε τις φάσεις - αυτό λέω κι εγώ!»

Viral διαστάσεις έχει πάρει ο διάλογος μεταξύ Μπαπέ και Μπέλιγχαμ στο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στη Μαγιόρκα, με τους δυο τους να ψάχνουν λύσεις απέναντι στο... μπλοκ των γηπεδούχων.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με το... αριστερό στη La Liga. Οι Μερένγκες προσγειώθηκαν απότομα στις Βαλεαρίδες Νήσους μετά την κατάκτηση του Super Cup Ευρώπης, καθώς κόλλησαν στο 1-1 απέναντι στην Αταλάντα και πέταξαν τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Μπαπέ, Μπέλιγχαμ και Βινίσιους απέτυχαν να κάνουν τη διαφορά για την ομάδα της Μαδρίτης, με τους δυο πρώτους μάλιστα στο ημίχρονο να έχουν ένα τετ-α-τετ στη φυσούνα όπου μοιράστηκαν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους απέναντι στην άμυνα της Μαγιόρκα.

«Όταν αλλάζουμε θέσεις νομίζω ότι δεν μας περιμένουν εκεί. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε γρήγορα από την άλλη πλευρά» ανέφερε αρχικά ο Μπαπέ, με τον Μπέλιγχαμ να απαντάει:

«Πρέπει να τελειώσετε τις επιθέσεις όταν κινούμαστε», με τον Γάλλο με τη σειρά του να συμφωνεί: «Αυτό λέω κι εγώ». Παρόλα αυτά τα λόγια από τις πράξεις έχουν μεγάλη απόσταση και αποδείχθηκε περίτρανα στον αγωνιστικό χώρο του «Son Moix», καθώς οι Μαδριλένοι σίγησαν στο δεύτερο μέρος και επέτρεψαν στη Μαγιόρκα να ισοφαρίσει σε 1-1.

