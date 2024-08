Ο Ιλκάι Γκουντογκάν είναι αποφασισμένος να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και ψάχνει ομάδα για να αποχωρήσει, ενώ την ίδια ώρα οι «μπλαουγκράνα» δεν παρουσιάζονται αρνητικοί σε αυτό το ενδεχόμενο και περιμένουν προτάσεις.

Μόνο σίγουρο δεν είναι το μέλλον του Ιλκάι Γκουντογκάν στην Μπαρτσελόνα. Παρότι ο Χάνσι Φλικ δήλωσε πως πιστεύει στην παραμονή του Γερμανού χαφ, τα ισπανικά Μέσα εξακολουθούν να τονίζουν ότι ο έμπειρος μέσος δεν θα φοράει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα μέσα στη σεζόν.

Σύμφωνα με την «Cadena Ser» ο Γκουντογκάν είναι αποφασισμένος να αποχωρήσει. Ο Γερμανός δεν είναι ικανοποιημένος με τον δρόμο που έχει τραβήξει το κλαμπ και δεν είναι διατεθειμένος να... σπαταλήσει τα τελευταία του παραγωγικά χρόνια. Σύμφωνα μάλιστα με το ίδιο Μέσο, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα δεν είναι αρνητικοί σε αυτό το ενδεχόμενο καθώς μια τέτοια αποχώρηση θα άνοιγε χώρο για να δηλωθούν ποδοσφαιριστές όπως ο Ντάνι Όλμο.

Παράλληλα, το Catalunya Ràdio αναφέρει πως ο Γκουντογκάν επιθυμεί την επιστροφή του στη Μάντσεστερ Σίτι η οποία μοιάζει ανοιχτή στο ενδεχόμενο αυτό.

