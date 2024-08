Ο Ρούντι Φερνάντες είχε την τιμητική του στο «Son Moix», με τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης να αποθεώνουν τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα πριν το ματς με τη Μαγιόρκα. Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Ράφαελ Ναδάλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκινάει τη φετινή της πορεία στη La Liga απέναντι στη Μαγιόρκα, στο «Son Moix».

Πριν τη σέντρα, οι Μαδριλένοι τίμησαν τον Ρούντι Φερνάντες, ο οποίος αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου. Στα 13 χρόνια παρουσίας του στη «Βασίλισσα» πανηγύρισε 26 τίτλους, ενώ είναι τρίτος σε συμμετοχές όλων των εποχών.

Ο 39χρονος Φερνάντεθ πρόσφατα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, με τους Μαδριλένους να τον τιμούν με standing ovation πριν τη σέντρα της αναμέτρησης.

Class act by LaLiga before the game between Mallorca - Real Madrid.



Tribute to Rudy Fernandez, jersey and standing ovation for Real Madrid basket legend.



🙌🙌



📸 : @theMadridZone #Rudy #Fernandez #RealMadrid #Real #Madrid #LaLiga #Liga #basketball #baloncesto pic.twitter.com/q94ZBAIKhj