Αντσελότι: «Ο Μπαπέ έχει την ποιότητα να σκοράρει πάνω από 50 γκολ»

Ο Κάρλο Αντσελότι μίλησε για το νέο του μεταγραφικό απόκτημα, Κιλιάν Μπαπέ, μετά το ονειρικό ντεμπούτο του στο UEFA Super Cup.

Φορώντας για πρώτη φορά επίσημα την εμβληματική λευκή φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης μετά την ολοκλήρωση της ελεύθερης μεταγραφής του από την Παρί Σεν Ζερμέν νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ο Κιλιάν Μπαπέ πέτυχε το δεύτερο γκολ της «βασίλισσας» κατά τη διάρκεια της νίκης με 2-0 επί της Αταλάντα στη Βαρσοβία.Με τη νίκη αυτή η Ρεάλ ξεπέρασε την άσπονδη αντίπαλο Μπαρτσελόνα και την πρώην εργοδότρια του Αντσελότι, Μίλαν, φτάνοντας τους έξι τίτλους Super Cup.

Ερωτηθείς ειδικά για αυτό, ο Αντσελότι είπε ότι είναι «τιμή και προνόμιο να ζεις αυτές τις νύχτες εδώ, να υποφέρεις, να αγωνίζεσαι και να κερδίζεις επίσης». Σχετικά με το πώς είδε το παιχνίδι με την περσινή κάτοχο του Europa League, ο Αντσελότι επανέλαβε ότι οι παίκτες του «υπέφεραν λίγο στο πρώτο ημίχρονο, επειδή η Αταλάντα πιέζει πολύ και παίζει πολύ καλά αμυντικά». «Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι άνοιξε λίγο, ένιωσαν κουρασμένοι και είχαμε περισσότερους χώρους. Στο πρώτο ημίχρονο κέρδισαν περισσότερες μονομαχίες από εμάς και είχαμε περισσότερες δυσκολίες. Με τους χώρους, ο Ροντρίγκο, ο Βινίσιους και ο Μπαπέ είναι πολύ επικίνδυνοι».

Ερωτηθείς αν μπορεί ο Γάλλος να βάλει 50 γκολ: .«Έχει την ποιότητα να βάλει περισσότερα. Πρέπει να κοιτάμε την ισορροπία της ομάδας και σήμερα την είχαμε, αν και στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν θεαματικό. Αλλά η ομάδα έπαιξε ένα σπουδαίο παιχνίδι αμυντικά», δήλωσε ο Αντσελότι.

