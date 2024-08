Με μια μαγική ενέργεια στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Αρντά Γκιουλέρ θύμισε κάτι από... Μεσούτ Οζίλ στους οπαδούς των Μερένγκες.

Δεν είναι ο πρώτος Τούρκος μέσος με μαγικό αριστερό πόδι που βλέπουν στη Μαδρίτη και οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Ο Αρντά Γκιουλέρ έχει αφήσει μεγάλες υποσχέσεις στη Ρεάλ εν όψει της δεύτερης σεζόν του στην ομάδα και μια από τις μαγικές του ενέργειες στην προπόνηση των Μερένγκες θύμισε στους φίλους της ομάδας λίγο από τον Μεσούτ Οζίλ.

Arda Güler doing the famous “Özil bounce pass” in training 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 pic.twitter.com/TG4kCdB9cI