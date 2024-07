Ο Σέρτζι Ρομπέρτο δεν υπολογίζεται από τον Φλικ και ως ελεύθερος θα εξετάσει τις επιλογές του σχεδιάζοντας το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο Σέρτζι Ρομπέρτο που άμεσα θα κλείσει το κεφάλαιο: Μπαρτσελόνα, βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άγιαξ.

Ο πολύπειρος μέσος που δεν υπολογίζεται από τον Χάνσι Φλικ στην Μπάρτσα της νέας σεζόν, εξετάζει τις επιλογές του ως ελεύθερος, με τον «Αίαντα» να είναι ανάμεσα στους συλλόγους που τον πλησιάζουν.

Ο Ισπανός αναμένεται να αξιολογήσει τις επιλογές του τα επόμενα 24ωρα.

Θυμίζουμε ότι ο ολλανδικός σύλλογος θα είναι πιθανότατα ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον επόμενο προκριματικό γύρο του Europa League, αν φυσικά τόσο οι «Πράσινοι», όσο και ο Άγιαξ αποκλείσουν τις Μπότεφ Πλόβντιβ και Βοϊβοντίνα αντίστοιχα.

🚨🇪🇸 Sergi Roberto, considering options as free agent with Ajax among clubs approaching him.



Ajax have genuine interest, Sergi will assess all options in the next days.



Sergi Roberto, set to part ways with Barça as free agent. pic.twitter.com/H4IO2sKs9j