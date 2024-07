Κρίσιμη αναμένεται να είναι η εβδομάδα αυτή όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Μπαρτσελόνα. Η αναμονή για το «οκ» στην επιστροφή στην... κανονικότητα στο salary cap που θα καθορίσουν και τις υποθέσεις των Νίκο Γουίλιαμς και Ντάνι Όλμο.

Σε μια καθοριστική εβδομάδα μπήκε η Μπαρτσελόνα. Λίγες ημέρες πριν οι «μπλαουγκράνα» αναχωρήσουν για τις ΗΠΑ όπου θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους, αναμένεται να λάβουν απαντήσεις για πολύ σημαντικά ζητήματα που ενδέχεται να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Τα οικονομικά της Μπαρτσελόνα δεν βρίσκονται ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο ωστόσο επί Λαπόρτα έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές και σε καμία περίπτωση το κλαμπ δεν είναι στην κατάσταση που το παράτησε ο Μπαρτομέου.

Σύμφωνα με την «Mundo Deportivo» μέσα στην εβδομάδα η Μπαρτσελόνα αναμένεται να λάβει την οριστική απάντηση της La Liga για την επιστροφή στον κανονισμό 1/1 στο salary cap του πρωταθλήματος. Για να γίνει αυτό ωστόσο θα πρέπει πρώτα να γίνουν οι απαραίτητες εγκρίσεις στις χορηγικές συμφωνίες του συλλόγου με τη Nike και το Barca Vision. Μέσα από αυτές τις δύο συμφωνίες η Μπαρτσελόνα αναμένεται να βάλει υπέρογκα ποσά στα ταμεία της, τα οποία θα είναι ικανά για να φέρουν και το «οκ» της La Liga όσον αφορά τον κανονισμό 1/1 στο salary cap του πρωταθλήματος.

Σε τι θα βοηθήσει ο κανονισμός 1/1 την Μπαρτσελόνα; Τα τελευταία χρόνια οι «μπλαουγκράνα» δεν βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση με αποτέλεσμα η La Liga να τους έχει περιορίσει στο 1/4. Αυτό σημαίνει πως για κάθε πώληση που έκανε η Μπαρτσελόνα, μπορούσε να δαπανήσει το 1/4 του ποσού που έλαβε από την παραχώρηση αυτή. Ο Λαπόρτα έχει καταφέρει να συμμαζέψει την κατάσταση και η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο 1/1 που θα επιτρέπει στο κλαμπ από τη Βαρκελώνη να δαπανά ολόκληρο το ποσό από μια ενδεχόμενη πώληση ποδοσφαιριστή της.

Η Μπαρτσελόνα κάνει μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 24ωρα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Νίκο Γουίλιαμς. Ο Ισπανός εξτρέμ που έβγαλε μάτια στο EURO 2024 βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι «μπλαουγκράνα» έχουν προχωρήσει τις επαφές με την Μπιλμπάο.

Η «Mundo Deportivo» τονίζει πως την προκειμένη στιγμή όλα δείχνουν happy end. Στην Μπαρτσελόνα περιμένουν το οριστικό «ναι» του Γουίλιαμς προκειμένου να προχωρήσουν την υπόθεση και να «σπάσουν» τη ρήτρα του νεαρού Βάσκου εξτρέμ της Μπιλμπάο.

Παράλληλα με την υπόθεση του Νίκο, οι «μπλαουγκράνα» δουλεύουν και εκείνη του Ντάνι Όλμο. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός φέρεται να επιθυμεί να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά την υπόθεση. Στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον 26χρονο μεσοεπιθετικό, αφού πρώτα γίνουν κάποιες πωλήσεις. Ποδοσφαιριστές όπως οι Λανγκλέ, Ρόκε και Ινίγκο Μαρτίνεθ, αναμένεται να βγουν στο «σφυρί» προκειμένου να συγκεντρωθεί «ρευστό» για να υλοποιηθεί και η μεταγραφή του Όλμο η οποία αναμένεται να κοστίσει γύρω στα 60 εκατομμύρια ευρώ.

