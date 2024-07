Η Λιλ φέρεται να απείλησε τον Γιόρο για να πάει στη Γιουνάιτεντ!

Η Λιλ φέρεται -σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα- να απείλησε τον Λένι Γιόρο ότι δεν θα αγωνιστεί λεπτό στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, αν δεν αποδεχόταν την μεταγραφική πρόταση της Γιουνάιτεντ.

Η Λιλ «απείλησε να μην χρησιμοποιήσει τον Λενί Γιόρο για ένα χρόνο αν δεν συμφωνούσε να μετακομίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»... αφού ο γαλλικός σύλλογος εξασφάλισε αμοιβή 62 εκατομμυρίων για τον 18χρονο, ο οποίος προτιμούσε μια μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Η προσφορά των Κόκκινων Διαβόλων ύψους 52 εκατομμυρίων συν 10 σε μπόνους για τον 18χρονο Γάλλο έγινε δεκτή την περασμένη εβδομάδα, αλλά υπήρχαν ανησυχίες ότι ο ίδις προτιμούσε να ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, η Γιουνάιτεντ έχει επισπεύσει τις διαδικασίες για να ολοκληρώσει τη συμφωνία και ολοκληρώνει τους προσωπικούς όρους για ένα πενταετές συμβόλαιο με δυνατότητα επέκτασης 12 μηνών. Ο Γιόρο αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή μέχρι την Παρασκευή (19/07).

Ωστόσο, σύμφωνα με την ισπανική Marca, ο νεαρός βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δύσκολη απόφαση καθώς η πρόθεσή του να μετακομίσει στη Ρεάλ, παρά τις προτροπές από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως η Γιουνάιτεντ, η PSG και η Λίβερπουλ παρέμενε.

Το ισπανικό Μέσο ισχυρίζεται ότι η Λιλ τον απείλησε ότι θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο χρόνο του συμβολαίου του, αν δεν μετακομίσει στο «Όλντ Τράφορντ» αφού είχαν συμφωνήσει μια προσοδοφόρα συμφωνία για τον απόφοιτο της ακαδημίας τους.

Επιπλέον, ο αμυντικός πρόκειται να λάβει υψηλότερο μισθό από αυτό που θα έβαζε στον τραπεζικό του λογαριασμό αν είχε μετακομίσει στην ισπανική πρωτεύουσα.

Η Ρεάλ ήταν πρόθυμη να προσφέρει μόνο 25 εκατομμύρια λίρες (30 εκατομμύρια ευρώ) για να αποκτήσει τις υπηρεσίες του αυτή τη θητεία. Ως αποτέλεσμα, ακολούθησαν την τακτική που... έκανε θαύματα στην πρόσληψη νεαρών αστέρων τα τελευταία χρόνια και πίστευαν ότι αξιοποιώντας την επιθυμία του παίκτη να μετακομίσει στο «Μπερναμπέου», θα αποκτούσαν τελικά τον άνθρωπό τους ελεύθερο του χρόνου.

🚨 Lille reportedly threatened Leny Yoro that he would not play a single minute for the club until his contract runs out next summer, if he didn't sign with Manchester United.



(Source: @marca) pic.twitter.com/8Q7IawHfVQ