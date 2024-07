Ο Κιλιάν Μπαπέ πέρασε το πρωί της Τρίτης από τις ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης και ετοιμάζεται για τη μεγάλη παρουσίαση του στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Η μεγάλη ημέρα του Κιλιάν Μπαπέ έφτασε. Ο Γάλλος σούπερ σταρ θα παρουσιαστεί σήμερα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», σε ένα φαντασμαγορικό event που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Βασίλισσας.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, η σημερινή παρουσίαση του Μπαπέ θα μείνει στην ιστορία και μάλιστα η αναμενόμενη προσέλευση κόσμου θα σπάσει το ρεκόρ της παρουσίασης του Ρονάλντο το 2009 όταν είχαν παρευρεθεί στο γήπεδο 60.000 άτομα.

🚨 Real Madrid are planning a momentous presentation for Kylian Mbappé today. 😱 (🎥 @jcairetaserra ) pic.twitter.com/uh2lMCRAwq

Ο 26χρονος σούπερ σταρ πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις το πρωί της Τρίτης και κατά την αποχώρηση του έδωσε μερικά αυτόγραφα και έβγαλε κάποιες φωτογραφίες με τους φιλάθλους της Ρεάλ που τον περίμεναν. Ο Μπαπέ αναμένεται να φτάσει σύντομα στα γραφεία της Βασίλισσας στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για να υπογράψει το συμβόλαιο του και αφού ολοκληρωθούν όλα τα τυπικά, θα μπει μέσα στο «σπίτι» της Ρεάλ για τη μεγάλη του παρουσίαση μπροστά στον κόσμο της Βασίλισσας.

🚨Kylian Mbappé after his medicals took time out to sign autographs for fans. @JosePadi_ pic.twitter.com/ivMjMxONgD