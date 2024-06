Ο Μέσι μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του άλλοτε προπονητή του, Γκουαρδιόλα και τόνισε πως όλοι θέλουν να παίζουν όπως εκείνος, ωστόσο είναι δύσκολο τα μικρά παιδιά να παίζουν με δυο, τρεις επαφές.

Ο Λιονέλ Μέσι σε συνέντευξή του στο podcast «Clank» μίλησε μεταξύ άλλων και για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, τονίζοντας πως η επιρροή του τρόπου παιχνιδιού που παρουσίασε στην Μπαρτσελόνα και μετέπειτα στη Μάντσεστερ Σίτι, έχει προκαλέσει σύγχυση στα παιδιά μικρών ηλικιών.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως πολλοί προπονητές σε νεαρές ηλικίες επιβάλλουν στα παιδιά να παίζουν με τον τρόπο παιχνιδιού του Πεπ, ενώ είναι σε τρυφερές ηλικίες όπως έξι και επτά ετών. Κατά τη γνώμη του Μέσι, ο αυθορμητισμός θα έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο στις μικρές ηλικίες.

«Η εποχή του Γκουαρδιόλα έχει προκαλέσει μια μικρή σύγχυση. Όλοι θέλουν να παίζουν έτσι τώρα. Λένε στα παιδιά 6-7 ετών να παίξουν με 2 επαφές, γρήγορα. Σε αυτή την ηλικία, αυτό που συνέβη με εμένα πρέπει να συμβεί σε αυτά τα παιδιά. Δεν πρέπει να αφαιρέσουμε τον αυθορμητισμό τους».

"The Guardiola era has caused a bit of confusion. Everyone wants to play like that now. They tell 6/7 year olds to play with 2 touches, quickly. At that age, what happened with me needs to happen for these kids… we shouldn't take away their spontaneity."