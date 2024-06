Τρεις οπαδοί που κακοποίησαν ρατσιστικά τον Βινίσιους Τζούνιορ στο «Μεστάγια» τον Μάιο του 2023 έλαβαν σήμερα (10/06) ποινές φυλάκισης οκτώ μηνών και διετή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα!

Για πρώτη φορά στην ιστορία, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης σε άτομα που έβρισαν με ρατσιστικό τρόπο παίκτη σε ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Σύμφωνα με την «Cadena SER», το δικαστήριο της Βαλένθια επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών στους τρεις θεατές που αναγνωρίστηκαν ως δράστες των ρατσιστικών προσβολών προς τον Βινίσιους Τζούνιορ για εγκλήματα κατά της ηθικής ακεραιότητας.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο «Μεστάγια» στις 21 Μαΐου 2023

Επιπλέον, στους τρεις κατηγορούμενους θα απαγορευτεί η είσοδος σε ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Ισπανία για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς και η καταβολή των δικαστικών εξόδων.

Η ποινή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της La Liga, ανερχόταν σε 12 μήνες φυλάκισης, αλλά μειώθηκε κατά το ένα τρίτο «λόγω συμμόρφωσης στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας».

