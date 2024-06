Αντσελότι για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: «Όπως η Ρεάλ, κι οι άλλοι σύλλογοι θα απορρίψουν την πρόσκληση»

«Ένας αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης αξίζει 20 εκατομμύρια και η FIFA θέλει να μας δώσει αυτό το ποσό για ολόκληρο το κύπελλο. Αρνητικό», σχολιάζει σε συνέντευξή του στο Il Giornale ο Κάρλο Αντσελότι.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Κάρλο Αντσελότι, έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και της ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων σε συνέντευξή του στο Il Giornale.

«Η FIFA ξεχνά, οι παίκτες και οι σύλλογοι δεν θα συμμετάσχουν σε αυτό το τουρνουά. Ένας αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης αξίζει 20 εκατομμύρια και η FIFA θέλει να μας δώσει αυτό το ποσό για ολόκληρο το κύπελλο. Αρνητικό. Όπως εμείς, έτσι και άλλοι σύλλογοι θα απορρίψουν την πρόσκληση», διαβεβαίωσε ο προπονητής των Μαδριλένων.

Ένας από τους λόγους για αυτό, πιθανόν να είναι ότι η ECA διαπραγματεύεται με τη FIFA τα δικαιώματα και τα χρήματα που λαμβάνουν οι ομάδες για τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και η Ρεάλ Μαδρίτης δεν βρίσκεται σε αυτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων επειδή δεν είναι στην ECA .

