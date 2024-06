Ο Κάρλο Αντσελότι πανηγύρισε με τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ στους δρόμους της Μαδρίτης για το 15ο Champions League και πόζαρε για ακόμα μια φορά με το «παραδοσιακό» πια πούρο του.

Ακόμα μια κούπα και ακόμα ένα... πούρο για τον Κάρλο Αντσελότι! Η Ρεάλ Μαδρίτης μια μέρα μετά τον θρίαμβο στον τελικό του Champions League στο «Wembley» κόντρα στην Ντόρτμουντ πανηγύρισε το 15ο ευρωπαϊκό της στέμμα στoυς δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας με τον Ιταλό τεχνικό να... τραβάει τα βλέμματα με τον «κλασικό» του τρόπο.

Όπως είχε κάνει στη γιορτή για την κατάκτηση του Champions League του 2022 και το επανέλαβε στη φιέστα για το φετινό πρωτάθλημα ο Αντσελότι πανηγύρισε καπνίζοντας πούρο. Μάλιστα στο πλευρό του πόζαραν οι Ροντρίγκο, Βινίσιους, Αλάμπα και Μιλιτάο, όπως είχαν κάνει στην... εμβληματική φωτογραφία του 2022, η οποία έγινε viral στα Social Media.

Again with the Cigar pic.twitter.com/6k6PP0fiM6