Λίγα 24ωρα μετά τον τελικό του Champions League φαίνεται πως θα γίνει η παρουσίαση του Κίλιαν Μπαπέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους ανθρώπους της Βασίλισσας να ετοιμάζουν μια... υπερπαραγωγή, αντίστοιχη με εκείνη του Κριστιάνο Ρονάλντο το 2009.

Το Last Dance του Κίλιαν Μπαπέ με την Παρί Σεν Ζερμέν έγινε. Ο Γάλλος σούπερ σταρ αγωνίστηκε το βράδυ του Σαββάτου για τελευταία φορά με τη φανέλα των Παριζιάνων κατακτώντας το Κύπελλο απέναντι στη Λυών. Πλέον ο Μπαπέ στρέφει την προσοχή του στη Μαδρίτη.

Ο 26χρονος θα γίνει κάτοικος ισπανικής πρωτεύουσας για λογαριασμό της Ρεάλ με το μόνο που απομένει να είναι η ανακοίνωση. Η Ρεάλ φαίνεται ωστόσο ότι ετοιμάζει κάτι πολύ μεγάλο. Σύμφωνα με την «relevo» στη Βασίλισσα προσπαθούν να «κλειδώσουν» τη μέρα της παρουσίασης του Μπαπέ στη Μαδρίτη η οποία θα γίνει λίγα 24ωρα μετά τον τελικό του Champions League με την Ντόρτμουντ.

Οι άνθρωποι της Ρεάλ θέλουν να φτιάξουν κάτι πολύ μεγάλο στο νέο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Όπως αποκαλύπτουν οι Ισπανοί, οι υπεύθυνοι της παρουσίασης του Μπαπέ θέλουν να δώσουν στο κοινό κάτι αντίστοιχο με την παρουσίαση-υπερπαραγωγή του Κριστιάνο Ρονάλντο το 2009.

🚨 Kylian Mbappé's Real Madrid presentation will be 'exceptional.' It will take inspiration from Ronaldo in 2009. @relevo ✨ pic.twitter.com/NYPxrkKW3i