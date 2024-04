Ψηλά στη λίστα της Μπαρτσελόνα φέρεται να βρίσκεται ο Πάουλο Ντιμπάλα. Το απίστευτο ποσό της ρήτρας που έχει στο συμβόλαιο του με τη Ρόμα ο Αργεντινός σταρ.

Σε πολλές αλλαγές αναμένεται να προχωρήσει η Μπαρτσελόνα ενόψει της νέας σεζόν. Το μέλλον του Τσάβι εξακολουθεί να είναι αβέβαιο καθώς παρότι ο Καταλανός δηλώνει ότι έχει αποφασίσει οριστικά να αποχωρήσει, τα Μέσα της Βαρκελώνης τονίζουν ότι ο Τζοάν Λαπόρτα συνεχίζει να πιέζει ώστε να του αλλάξει την απόφαση.

Την ίδια ώρα οι «μπλαουγκράνα» εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, με τον Πάουλο Ντιμπάλα να βρίσκεται στη λίστα. Όπως αποκαλύπτει η «Sport» ο Αργεντινός σταρ της Ρόμα βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «μπλαουγκράνα» οι οποίοι ψάχνουν έναν ποδοσφαιρστή με τα χαρακτηριστικά του Ντιμπάλα.

Ο Αργεντινός ωστόσο δεν έχει πάρει καμία απόφαση αναφορικά με το μέλλον του. Έχει ωστόσο το πάνω χέρι καθώς το ποσό της ρήτρας στο συμβόλαιο του ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ! Μια ρήτρα η οποία όμως έχει deadline καθώς όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, όποια ομάδα θελήσει να την ενεργοποιήσει θα πρέπει να το κάνει μόνο από την 1η του Ιουλίου μέχρι και την τελευταία ημέρα του μήνα.

Ο 30χρονος διανύει μια εκπληκτική σεζόν με τη Ρόμα φέτος μετρώντας 14 γκολ και 9 ασίστ σε 31 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Europa League.

🇦🇷 The release clauses into Dybala’s Roma contract.



◉ €12m release clause active now until January 15.



◉ €12m release clause valid from July 1 to July 31.



🇮🇹 If Italian clubs trigger clause, decision up to Roma.



🌎 If club from abroad trigger clause, decision up to Paulo. pic.twitter.com/vIHhiphbba